Netanyahu-gezinde krant noemt oorlog een goede gelegenheid om af te vallen

De Israëlische krant Jerusalem Post heeft veel kritiek gekregen na publicatie van een artikel waarin wordt gesteld dat de oorlog een effectieve gelegenheid is om af te vallen. Door de terugkerende korte momenten van stress kan de eetlust makkelijk onderdrukt worden, zo beweert de auteur in het artikel dat bij een foto van een vrouw met een slanke buik en centimeter vier manieren opsomt om af te vallen dankzij de oorlog. "Onderzoek toont aan dat circa 40 procent van de mensen op stress reageren door minder te eten. De afleiding en stress die veroorzaak wordt door de veiligheidssituatie kan er toe leiden dat individuen kleinere porties eten, maaltijden overslaan of zelfs gewoon vergeten te eten."