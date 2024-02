Netanyahu escaleert tot een nieuw 7 oktober

Is het uitgesloten dat Israël na een '7 oktober' ook een '7 maart' of '7 april' voor de kiezen krijgt dat qua omvang een nóg groter trauma voor Israël wordt? Netanyahu neemt dat risico blijkbaar op de koop toe. En Nederland faciliteert dit alsof het een lieve lust is.



Voor Palestijnen is het trauma in elk geval meer dan compleet. Met alle bommen op Gaza, tienduizenden doden, een compleet woongebied van meer dan twee miljoen mensen in puin en het massaal opdrijven van Palestijnse burgers naar het zuiden van Gaza tot aan, of misschien zelfs over, de Egyptische grens, creëert Netanyahu een etnische zuivering als het al geen genocide is, waarover juristen mogen steggelen. Maar oorlogsmisdaden zijn het. En beslist niet voor het eerst in Gaza, denk bijvoorbeeld aan 2014. Netanyahu werkt, ook op de Westbank met hulp van agressieve kolonisten, met alle geweld verder aan zijn droom van een Groot Israël.