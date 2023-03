Net Kanye West: nieuwe AI maakt naast beeld en tekst nu ook stemmen volstrekt onbetrouwbaar

27 mrt. 2023 - 18:33

“ “Je zal de komende jaren muziek horen van je favoriete artiesten zonder te weten of ze het wel echt zijn of niet” Ik hoor zo vaak goede muziek waarbij ik überhaupt niet weet wie het zingt. Heeft totaal geen invloed of het nummer leuk is of niet. Bij Sesamstraat wist ik ook niet wie er in dat Pino pak zat.