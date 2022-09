Net als Poetin zijn Eneco, Greenchoice en Essent onze vijand

Eneco, Greenchoice, Vattenfall en Essent confronteren hun miljoenen klanten met enorme prijsverhogingen zonder dat zij zich houden aan de wettelijke minimumtermijn van dertig dagen. Daardoor brengen zij Nederlanders massaal in financiële moeilijkheden. Dit terwijl aan het energiefront juist rust nodig is. Waarom? Daarvan hangt het behoud van zoveel mogelijk welvaart af. Die hebben wij nodig om onze solidariteit met Oekraïne te blijven handhaven.

Essent, Greenchoice, Vattenfall en Eneco hebben zich dan ook opgesteld als vijanden van Nederland. Zij dienen met hun onwettige aanpak rechtstreeks het belang van Poetin. Dat is op zich al reden genoeg voor de Nederlandse regering om de controle over deze bedrijven over te nemen maar daar is zij ongetwijfeld te laf en te godvergeten redelijk voor zoals zij zich altijd opstelt tegenover grote bedrijven en de rijken in het land.