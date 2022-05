'Net als corona gaat Rutte nooit meer weg'

Het is volop mei-reces in Den Haag en premier Rutte gaat gewoon op vakantie maar de twee politiek commentatoren van De Nieuws BV werken gestaag door. Ze praten over de onrust in de VVD. Daar zou volgens De Telegraaf sprake van zijn. De krant van rechts Nederland richt de pijlen op fractievoorzitter Sophie Hermans. Peter Kee vertelt dat hij rond heeft gevraagd maar niemand bij de partij er iets over wil zeggen. Van Jole noemt het een typische poging tot karaktermoord van de krant. Hermans maakte zich onder andere hard voor klimaatbeleid. Daar heeft de krant een hekel aan. "De fractievoorzitter van de VVD zorgt vaak voor rumoer. Als Halbe Zijlstra het nog zou zijn geweest had hij al lang gezegd dat al die Oekraïense vluchtelingen naar hier komen voor gratis borstvergrotingen bijvoorbeeld. Daar houdt De Telegraaf van. Hermans leent zich er niet voor.