Net als andere landen pauzeert Nederland behandeling asielaanvragen van Syriërs

Syrische vluchtelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd zullen nog langer in onzekerheid verkeren over hun toekomst. De Nederlandse regering heeft besloten de beoordelingen van de asielverzoeken te pauzeren nu de gevreesde dictator Assad door verzetsgroepen is verdreven. Daardoor is onduidelijk of de situatie in het land zo onveilig blijft dat er recht is op asiel.