Nestlé hanteert dubbele standaard voor armere landen en stopt babyvoeding er vol met suiker

Het Zwitserse voedingsconcern Nestlé stopt in armere landen grote hoeveelheden suiker in baby- en peutervoeding en negeert daarmee de WHO-richtlijnen die obesitas bestrijden. Dat zegt de eveneens Zwitserse onderzoeksorganisatie Public Eye. De producten die door Nestlé naar landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië worden geëxporteerd, wijken qua gezondheid sterk af van dezelfde producten op de Europese markt.

Uit het onderzoek blijkt dat Nestlé suiker en honing toevoegt aan kindermelk en graanproducten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zuigelingenmelk. In Europa zit er alleen suiker in ontbijtgranen voor oudere peuters. De omslachtige inhoudsinformatie op de labels van de producten maakt het voor veel mensen in armere landen moeilijk zelf te bepalen welke producten te veel suiker bevatten.

De WHO-richtlijnen zijn opgesteld voor de Europese regio. Daarin staat dat er geen enkele suikers of zoetstoffen zijn toegestaan voor kinderen onder de drie jaar. Hoewel er geen specifieke richtlijnen zijn opgesteld voor andere regio’s, zeggen de onderzoekers van Public Eye dat dit Nestlé er niet van ontslaat diezelfde zorgvuldigheid toe te passen op andere delen van de wereld.

Bijvoorbeeld: ontbijtgranen voor baby’s van zes maanden en ouder die door Nestlé in Zwitserland zelf worden verkocht, bevat helemaal geen suiker. In Senegal en Zuid-Afrika bevat hetzelfde product 6 gram suiker per portie. In India zit er ruim 2,7 gram suiker per portie in, in Nigeria maar liefst 6,8 gram.

Obesitas is in toenemende mate een probleem in lage- en middeninkomenslanden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is in Afrika het aantal kinderen onder de vijf jaar oud dat kampt met overgewicht, sinds het jaar 2000 met bijna 23 procent toegenomen. Behalve overgewicht heeft het verslavende suiker andere nadelige gevolgen voor de gezondheid, waaronder ook tandbederf.

Volgens Nestlé voldoet de voeding slechts aan ‘lokale regelgeving of internationale normen, inclusief etiketteringsvereisten en drempelwaarden voor het koolhydraatgehalte dat suikers omvat’. Ook zegt Nestlé te ‘geloven in de voedingskwaliteit van onze producten voor de vroege kinderjaren en geven prioriteit aan het gebruik van hoogwaardige ingrediënten die zijn aangepast aan de groei en ontwikkeling van kinderen.’

De WHO spreekt echter van ‘een dubbele standaard […] die niet kan worden gerechtvaardigd. Dat zeggen ook de onderzoekers van Public Eye: ‘Nestlé moet een einde maken aan deze gevaarlijke dubbele standaarden en stoppen met het toevoegen van suiker aan alle producten voor kinderen onder de drie jaar, waar ook ter wereld.’