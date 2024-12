Nep-U2 geeft straatoptreden in Parijs en dat lokt woedende reacties uit

Imitators van U2 gaven zich zondag uit voor de Ierse groep bij een straatoptreden in Parijs. Een Amerikaanse bekende Bono-imitator en zijn kornuiten speelden op Place de la Republique en voor de nabijgelegen legendarische concertzaal Bataclan waar terroristen in 2015 89 concertgangers vermoordden en vele anderen verwondden. Het optreden was volgens de imitatoren bedoeld als hommage aan de slachtoffers. Het publiek reageerde verontwaardigd: "Over de ruggen van de slachtoffers wordt er een promo video opgenomen", luidde een van de klachten. De concertzaal was er ook niet blij mee, weigerde de imitatoren de toegang en sprak van "een grap met een zeer slechte smaak".