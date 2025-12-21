Neonazi's marcheren door de straten van Apeldoorn Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 207 keer bekeken Bewaren

In Apeldoorn zijn zondag neonazi's de straat opgegaan, gesterkt door jaren van extreemrechtse normalisering in politiek en media. Een groep die zichzelf Nederlandse Nationalistische Beweging (NNB) noemt, had de betoging georganiseerd. Die was zogenaamd gericht tegen "het systeem", digitale identiteitsbewijzen en uiteraard ook weer asielzoekers. Tijdens de betoging klonken onder meer een anti-azc-lied en de klassieke nazi-leus "voor volk en vaderland".

Eldor van Feggelen van Defend Netherlands is door de NNB uitgenodigd om te spreken. „Ik spreek me uit tegen het asielbeleid, en de invloed daarvan op alle vlakken. We worden door de groep daar aan de overkant racisten genoemd. Maar dit heeft niks te maken met wel of geen racist zijn [wel, red.]. We willen gewoon een punt maken.’’

Dat de NNB een onvervalste club neonazi's is, blijkt uit onderzoek van antifascistisch platform Kafka. Over een van de leiders van de groep, Daan Holthuijsen, melden zij bijvoorbeeld: "Hij opereert op Instagram en Telegram onder verschillende namen. Opvallend is zijn steeds terugkerende nazisymboliek zoals wolfsangels en SS-doodskop."

Kafka had ook inzage in de Telegramgroep van NNB:

In de telegramgroep worden dagelijkse vele berichten gepost. Het zijn oproepen tot actie, discussies over wie (welke volken, nationaliteiten of afkomsten) er tot het ” blanke” ras behoort. Ook gaat het over “joden”. Zo is Soja een product bedacht door joden om blanken zwak te maken; en zijn het “de joden” die achter de “broederoorlogen” zitten. Ook zijn de vluchtelingen die naar Europa komen onderdeel van het plan om Europa te verzwakken.

De algemeen gedeelde mening is dat “joden” overal achter zitten. Antisemitisme tiert welig en wordt door de deelnemers gretig opgepakt en versterkt. Als iemand meldt nu wel genoeg te hebben gelezen over “joden” meldt een van de beheerders: “waarom mogen we het niet over hét probleem hebben?“

Er was ook een tegendemonstratie van onder meer de Dolle Mina’s en Extinction Rebellion, zij riepen tijdens hun demonstratie op om ‘liefde te verspreiden’, zo meldt het AD eveneens: "Ik moet eerlijk zeggen, ik hou ook van jullie. Want ik weet dat jullie ook kunnen veranderen’", riep Trees Lammers, een van de tegendemonstranten, tegen de groep van de NNB. "Stop met het verspreiden van haat en angst. Daar zijn al genoeg oorlogen mee begonnen.’"