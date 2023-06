Neonazi wil bewijzen dat Afghanistan veilig is en wordt opgesloten door Taliban • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 234 keer bekeken • bewaren

De Oostenrijkse rechtsextremist Herbert Fritz is gevangengenomen door de Taliban, nadat hij vorige maand naar Afghanistan was afgereisd om te ‘bewijzen’ dat het helemaal niet nodig is om uit het land te vluchten. Kort nadat hij voor het extreemrechtse tijdschrift Info Direkt een artikel had geschreven met de kop ‘Vakantie bij de Taliban’ werd hij in de boeien geslagen.

De Taliban verdenken de 84-jarige Fritz van spionage, meldt Der Standard. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de arrestatie, maar kan weinig voor de bejaarde extremist doen. “Consulaire hulp is maar zeer beperkt mogelijk”, aldus het ministerie.

In zijn artikel voor Info Direkt schreef Fritz dat Afghanistan weer veilig was na de “overwinning van de Taliban op de Amerikaanse bezetters en hun lakeien”. Dergelijke nonsens vallen in goede aarde bij rechtsextremisten: zo kunnen ze immers met een gerust hart pleiten voor het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen.