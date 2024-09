Neofascistische partij Meloni nu zelfs te extreem voor kleindochter Mussolini

De 50-jarige Mussolini is namens de partij gemeenteraadslid in Rome. Ze zegt nu over te willen stappen naar een partij die beter past bij haar "meer gematigde en centristische standpunten". Daarbij kiest ze voor Forza Italia, de rechtspopulistische partij van de vorig jaar overleden tot op het bot corrupte oud-premier Silvio Berlusconi. Forza Italia maakt overigens gewoon deel uit van Meloni's regering.

Een politieke bron zei tegen persbureau Reuters dat kwesties rond burgerrechten een belangrijke rol speelden in Mussolini's besluit. Zo was ze het onlangs niet met Meloni eens in de haatcampagne rond de Algerijnse bokser Imane Khelif, die tegen de Italiaanse Angela Carini vocht op de Olympische Spelen. Meloni schaarde zich in het kamp van beruchte haatzaaiers als JK Rowling en Elon Musk en verspreidde leugens dat Khelif een transvrouw is.