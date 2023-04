Neofascistisch FvD-Kamerlid Van Houwelingen beboet vanwege nazi-vlag

6 apr. 2023 - 13:50

Dat we hier nog andere dan 'formele aandacht' aan besteden....... Het is al op het randje wanneer je mensen uitrust met nazivlaggen maar over zeker het randje wanneer daar geen enkele aanleiding toe is. Waar zich het nazisme uitdrukkelijk in onderscheidt van andere fascismen is dat ze de holocaust veroorzaakt hebben. Nou de voorstellen van de mensen waar Van Houwelingen z'n pijl oprichtte komt daar in de verste verte niet bij in de buurt. Dat lijkt mij niet meer dan een niet te ontkennen feit.