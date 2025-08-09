Neo-nazi's marcheren door Melbourne, bewoners geschokt

Overal in de Westerse wereld komen neonazi's op, ongehinderd door een politiek en media-establishment dat er nauwelijks actie tegen onderneemt. Zo kon in de Australische stad Melbourne een grote groep in het zwart gehulde neo-nazi's dwars door de stad marcheren, getooid met vlaggen en bivakmutsen om hun gezichten te verbergen.
De extreemrechtse militanten houden dit weekend een bijeenkomst. Geschokte inwoners mobiliseerden zich in allerijl om te protesteren tegen het machtsvertoon van de haat, waartegen de autoriteiten niet optreden. Een burger die zijn afkeer van de extreemrechtse intimidatie liet blijken werd door de fascisten gemolesteerd.
