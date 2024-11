Neo-fascisme verovert de wereld Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1228 keer bekeken • bewaren

Dat is niet overdreven en het zal ook niet allemaal wel loslopen zoals veel mensen misschien denken.

Haat heeft gewonnen. Er werd ons door de peilingen lange tijd voorgehouden dat de verkiezingen in de Verenigde Staten spannend zouden zijn. Dat blijkt een onjuiste voorstelling van zaken, zoals het er nu naar uitziet winnen de Republikeinen niet alleen het Witte Huis, maar ook het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dat betekent niets anders dan dat de Verenigde Staten een neo-fascistische staat wordt.

Dat betekent dat de Republikeinse Partij van Trump min of meer de absolute macht heeft verworven, zeker gezien het feit dat een meerderheid in het Hooggerechtshof al eerder geregeld was. En dit keer kunnen we de schuld niet neerleggen bij het achterlijke Amerikaanse kiesstelsel. Terwijl ik dit schrijf ligt Trump ook aan kop als het gaat om het totaal aantal stemmen onder alle kiezers, de welbekende ‘popular vote’. Je zou kunnen zeggen dat Trump daarmee voor het eerst écht gewonnen heeft. Amerika heeft in meerderheid gekozen voor autoritarisme.

De vraag hoe het allemaal zover heeft kunnen komen na alle leugens en haat, laat ik voor nu even aan anderen. Voorlopig lijkt het erop dat de criminele charlatan en verkrachter Donald Trump zichzelf buiten de gevangenis kan houden. Dat is fijn voor hem persoonlijk, maar de implicaties van deze politieke aardverschuiving zijn veel groter dan dat, voor de VS, de wereld en zeker ook voor ons.

Amerika heeft ervoor gekozen een neo-fascistische natie te worden. Dat is niet overdreven en het zal ook niet allemaal wel loslopen zoals veel mensen misschien denken. Als MAGA inderdaad de absolute meerderheid blijkt te krijgen, zal alles uitpakken zoals Trump altijd al beloofd heeft en dat lijkt verdomd veel op dat beruchte Project 2025 waar hij krampachtig afstand van probeerde te nemen. Vergis je niet, waarschijnlijk loopt het tijdperk van Amerika als open democratie ten einde.

Dat betekent dat vrouwenrechten nog verder ingeperkt worden op het gebied van abortus en anticonceptie. Het onderwijs wordt gemuilkorfd en minderheden zullen beperkt worden in hun rechten. Dat betekent dat politieke tegenstanders vervolgd zullen worden. Dat betekent dat de vrije pers, comedy en andere onwelgevallige meningen aan banden gelegd zullen worden. Het betekent dat er massadeportaties komen. Allemaal zaken die Trump letterlijk aangekondigd heeft. En dit is maar een kleine greep uit de fascistische voornemens die hij zelf benoemd heeft.

Het betekent ook dat het kapitalisme nog wilder zal worden, de rijken nog minder belast zullen worden en de broodnodige regulatie van grote techbedrijven van de kaart is. Een bedrijf als X wordt nu feitelijk een propagandakanaal van het regime en Elon Musk neemt waarschijnlijk deel aan het nieuwe kabinet. Elon Musk is beoogd ‘minister van kostenbesparingen’, als die combinatie nogal goebbeliaans lijkt te klinken is dat omdat dat ook zo is. Het betekent dat klimaatverandering geen issue meer is, en zorg en onderwijs voor de gewone Amerikaan veel duurder worden. Politie en justitie zullen hun onafhankelijkheid verliezen.

Landen als Taiwan en Zuid-Korea zullen niet meer vanzelfsprekend kunnen rekenen op de steun van de VS, en Netanyahu zal nog meer dan nu zijn goddelijke gang kunnen gaan. De NAVO verliest een grote en belangrijke bondgenoot en Oekraïne wordt aan haar lot overgelaten. De Baltische Staten en Polen moeten zich grote zorgen maken. Een stilzwijgend bondgenootschap tussen de VS en Rusland is niet ondenkbaar.

Dat zóu moeten betekenen dat Europa de steun aan Oekraïne sterk moet opvoeren en de NAVO moet dragen. Het is nog maar de vraag of Europa daar überhaupt toe in staat is. En erger nog, het is nog maar de vraag of Europa dat wil.

Want hier zitten neo-fascistische partijen en politici ook al in het centrum van de macht. In landen als Oostenrijk, Hongarije, Italië en Nederland regeren neo-fascisten die sympathiseren met Trump en Poetin. Zij zullen Oekraïne en oostelijke grenslanden in een oogwenk laten vallen als het hun positie versterk. Deze Amerikaanse verkiezingsuitslag en hoe het zo gekomen is, is voor hen een handboek. De overwinning van Trump is een steun in de rug voor figuren als Orbán, Meloni en Wilders.

Noem me een doemdenker. Helaas wijst de geschiedenis uit dat pessimisten vaker gelijk hebben.