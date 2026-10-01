Nelson Mandela was een terrorist Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 401 keer bekeken • Bewaren

Tenminste, volgens de toenmalige Zuid-Afrikaanse apartheidswetten.

Dus wie Nelson Mandela steunde, die belandde ook in de gevangenis. Want “terrorismeverheerlijking”.

Dat is wat ons hier te wachten staat. VVD-minister David van Weel van Justitie bereidt de wet “strafbaarstelling verheerlijken van terrorisme en openbare steunbetuiging aan terroristische organisaties” voor, weet zich verzekerd van zijn eigen partij, alles ter rechterzijde daarvan en de farizeeërs van het CDA die, zoals inmiddels bekend, alleen op zondag christelijk zijn en zich de biecht laten afnemen.

Dat is een Kamermeerderheid. En die meerderheid vindt dat er korte metten moet worden gemaakt met (citaat) “het openlijk betuigen van steun aan terroristische organisaties. Daarbij kan worden gedacht aan handelingen als het demonstreren met of in het openbaar dragen van bepaalde kleding met logo’s of slogans van terroristische organisaties, het zwaaien met vlaggen en het (op sociale media) uiten van waarderingen over terroristische organisatie”.

Waar dat toe leidt kunnen we bijna dagelijks zien in Groot-Brittannië, waar een soortgelijke wet leidde tot het verbod van een actiegroep die Palestijnen steunt. En iedereen die meedoet aan een demonstratie tegen dat verbod, wordt opgepakt. Een kartonnen bordje met verwijzing naar ‘Palestine Action” is al voldoende. En straks, als de wet in Nederland door extreem, radicaal en ranzig rechts + de zich christelijk noemende farizeeërs hier ook. Zelfs dit artikel waarin deze woorden staan is dan al strafbaar.

Denk niet dat het niet zo’n vaart loopt.

Dat loopt het wel.

Zie de gotspe om “antifa” als een terroristische organisatie te benoemen. Motie van de openlijk fascistische FvD, aangenomen met steun van de VVD. Waar leidster Yesilgöz later spijt van kreeg, niet vanwege de inhoud, maar omdat “antifa” geen organisatie is en dus niet verboden kan worden.

Zie de motie, aangenomen, van BBB-leidster Van der Plas om Extinction Rebellion terrorisme te verwijten. Met dank aan VVD en CDA.

Zie de motie van de rabiaat rechtse wolf in schaapskleren Joost Eerdmans om het Europese Verdrag voor de Mensenrechten en het Vluchtelingenverdrag uit te kleden. Aangenomen met, alweer de steun van VVD en CDA.

De moties en wetsvoorstellen hebben een gemene deler. Ze zijn gericht op wat de indieners “links” noemen.

Soms letterlijk, zie Van der Plas of FvD. Vaker indirect en dus gevaarlijk, geniepig. Demonstranten die Palestijnen steunen heten al snel terrorisme-verheerlijkers, de aanhang van de Israëlische voetbalclub Maccabi die de binnenstad van Amsterdam terroriseerden “voetbalfans”. Activisten die opkomen voor klimaat en de snelweg bezetten, zijn terroristen. Boeren die datzelfde doen met trekkers (officieel verboden op snelweg), komen op voor hun rechten.

De rode draad is dat de rechtsstaat wordt aangetast. Niet alleen door de tekst van de moties en wetten. Maar vooral door de achterliggende bedoeling: ze richt zich op kritische stemmen en protesten. Ze richt zich op mensen die opkomen voor mensenrechten, tegen klimaatverwoesting, tegen genocide, voor vluchtelingen, tegen ongelijkheid.

En dat begint met moties, met wetten, Die er ogenschijnlijk onschuldig uitzien, die tot doel hebben om de rechtsstaat en de democratie te beschermen. Ingediend door politici die zelf weinig op hebben met democratie. Joost Eerdmans wisselde vijfmaal van politieke partij, omdat het om hemzelf gaat en niet om principes. Mona Keijzer, derde partij – zie Eerdmans. PVV, al decennia geleid door één man, het enige lid. Forum voor Democratie, dat fascistische en racistische denkbeelden uitdraagt.

En gesteund door partijen waarvan meer en beter verwacht mag worden: de liberalen van het VVD, de christenen in het CDA.

Als het aan deze partijen had gelegen, was Nelson Mandela nooit president geworden, en als terrorist in gevangenschap gestorven.