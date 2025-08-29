Neil Young lanceert protestsong tegen de fascist in het Witte Huis Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 349 keer bekeken • bewaren

Neil Young laat er geen misverstand over bestaan: in het Witte Huis zit een fascist. En dan hebben we het niet over de schoonmaker maar over Donald Trump, de in theorie machtigste politicus ter wereld. "Er is grote criminaliteit in Washingtin, in het Witte Huis."

Bg Crime, zoals het nummer heet, werd voor het eerst opgevoerd in Chicago tijdens een live optreden in het kader van zijn wereldtoernee Love Earth. De tekst luidt onder meer:

Don’t need no fascist rules

Don't want no fascist schools

Don’t want soldiers on our streets

There’s big crime in DC at THE White House

De 79-jarige rocker is een van de meest uitgesproken artiesten die niet aarzelt in actie te komen tegen misstanden. Zo meldt zijn fanaccount op Instagram dat postings deze week op zijn verzoek gestopt zijn na berichten dat moederbedrijf Meta kinderen blijft blootstellen aan online gevaren.

Het nummer kent de klassieke kenmerken van zijn stijl, stampende rock met scherpe teksten. Een stijl die volgens de New York Times al zijn handelsmerk is sinds het nummer Ohio uit 1970, een protestsong tegen het doodschieten van tegen de Vietnam-oorlog demonstrerende studenten door de Nationale Garde. Trump wordt overigens niet bij naam genoemd in Big Crime maar de tekst laat er geen misverstand over bestaan om wie het gaat.

Young heeft al eerder gesteld dat hij niet uitsluit in de gevangenis te belanden vanwege zijn teksten nu de politieke repressie in de VS met de dag toeneemt. Trump is overigens fan van de muziek van de artiest en gebruikte het nummer Rockin' in the Free World - zoals gebruikelijk zonder de tekst te begrijpen - in zijn campagne. Young maande hem daarmee te stoppen maar een dreigende rechtszaak liep op niets uit.