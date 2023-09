Negen ziekenhuizen schrappen plofkip van menu Nieuws • 15-05-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Plofkippen worden zo volgestopt met antibiotica, dat volksgezondheid in het geding kan komen

De plofkip verdwijnt in steeds meer ziekenhuizen van het menu. Drie grote regionale ziekenhuizen zijn al overgestapt op andere kippen, zes gaan nog omschakelen naar kip met één of twee Beter Leven sterren. Dat heeft Wakker Dier, de stichting die zich inzet voor het welzijn van dieren in de bio-industrie, laten weten.

De voornaamste reden lijkt, naast het welzijn van de dieren, juist ook het welzijn van de mens te zijn. Plofkippen krijgen namelijk veel antibiotica toegediend. Door deze dieren te eten krijgen mensen het ook binnen. Zodoende ontstaat er steeds meer resistentie, wat een bedreiging zou kunnen opleveren voor de volksgezondheid.

Een plofkip wordt in een korte tijd zo volgepropt dat het in zes weken zo’n 2,2 kilo wordt. Een ‘gewone’ kip zou daar 14 weken over doen. De antibiotica worden toegediend om de “ongemakken” waar het dier door de snelle groei mee te maken krijgt te onderdrukken. Een plofkip met één Beter Leven ster krijgt al 80 procent minder antibiotica toegediend dan een plofkip.

Nils van Maurik, facilitair manager van het Westfriesgasthuis:

Wij hebben gekozen voor producten met twee sterren, omdat we het belangrijk vinden dat het eten in het Westfriesgasthuis diervriendelijker en daardoor met minder antibiotica geproduceerd wordt. Tevens willen we het signaal geven dat het ziekenhuis haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en we hopen dat andere zorginstellingen ons voorbeeld volgen.