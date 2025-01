Neem je handel en wandel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 427 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

Ik ben verbaasd over de houding die drie van de rijkste tech-miljardairs ter wereld aannemen. Zich zo overduidelijk met politiek bemoeien gaat erg ver. Naast flinke donaties aan een van de kandidaten hebben de heren ook met X, Facebook en kranten de kans om zich actief met verkiezingen te bemoeien en van twee van de drie weten we dat ze dat hebben gedaan. Dat een van de drie zich zelfs opzichtig bemoeit met politiek in onze eigen achtertuin is ronduit onbeschoft. Poetin doet hetzelfde en voor dezelfde kandidaten maar die verbergt het tenminste.

Ermee omgaan als Europeaan is heel simpel. Neem je handel en wandel. Kapitalisme werkt het beste als consumenten hun rol goed spelen. Er is niets waar bedrijven zo gevoelig voor zijn als het geluid van voetjes die weglopen van hun marktkraam. Als mensen niet weg denken te kunnen lopen van een marktkraam is er sprake van een monopolie. Dat is de andere grote gruwel van kapitalisme. Geen keuze hebben.

Als je niet blij bent met de boodschap en de houding van de drie mannen wees dan een kritische consument. Koop geen Tesla, neem even geen Starlink af, zeg je X-account op, laat SpaceX niet je satellieten of cabrio in een baan om de aarde brengen, koop even niet bij Amazon, switch van Amazon Prime naar een van de vele andere aanbieders, zeg je Facebook-account op en praat weer in het echt met vrienden (het is bevrijdend). Tech-miljardairs kunnen niet middels verkiezingen worden weggestuurd. Zonder kritische consumenten staat alleen God nog boven hun. Maar als jij je handel bij ze wegneemt doe je de wereld een groot plezier en geef je een waarschuwing af naar andere miljardairs die zich achter de schermen met politiek willen bemoeien.

Ben je zelf behoorlijk rechts en ben je het eigenlijk wel met de boodschap die Musk, Bezos en Zuckerberg eens, vraag je dan af of dit past bij het doel waar je naar streeft. De machtige overheid die vervangen wordt door nog machtiger en slechter te controleren individuen?

Vind je dan nog steeds dat het doel de middelen heiligt? Koop dan snel een Tesla, spui je blijdschap op X, probeer twee keer zoveel te posten op Facebook en koop nog snel een paar dingetjes op Amazon. En dan stem je volgende keer op de kandidaat van Musk, Bezos en Zuckerberg. Want ook dat is kapitalisme. Ook dat is vrijheid. Ook jij hebt het recht om je blijheid over de acties van de Amerikaanse oligarchen te tonen.