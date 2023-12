'Neem de columnist serieus, maar nooit té serieus'

28 dec. 2023 - 15:12

Ik gok Spijkers Met Koppen, dat presenteert hij namelijk zelf. Meer to the point: ik hoop dat er wat meer variatie komt in de columnisten. Nu is het elke dag opnieuw een columnist die ons verteld wat we allemaal verkeerd deden, doen en gaan doen. Natuurlijk snap ik dat de omroep BNNVARA een bepaald profiel heeft en dat wil uitstralen, maar als enkel Asha ten Broeke de volkskrant columns zou schrijven zou het ook de keel uithangen. Zoek het radioequivalent van Sylvia Witteman, Paulien Cornelisse of Ionica Smeets, voor een leuk luchtig verhaal, een pakkend taalprobleem of een goede wetenschapsanekdote. Dat maakt het programma wat afwisselender. De overige dagen mag hel & verdoemenis weer over ons worden uitgestort.