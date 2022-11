Duitse justitie verdenkt klimaatactivisten van dood door schuld, Nederlandse Van Gogh in Italië doelwit soepgooiers Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 292 keer bekeken • bewaren

Klimaatactivisten van Ultima Generazione, de Italiaanse tak van Extinction Rebellion, hebben in Rome de glasplaat voor een schilderij van Vincent Van Gogh besmeurd met soep.

Het gaat om De Zaaier uit de collectie van het Kröller-Müller museum op de Hoge Veluwe, dat tijdelijk is uitgeleend voor een tentoonstelling over de schilder in het Palazzo Bonaparte.

De drie vrouwen die de actie uitvoerden lijmden zich vast aan de muur onder het scanderen van leuzen tegen het gebruik van fossiele energie. Het museum werd direct door de beveiliging gesloten. Het is al de derde keer dat klimaatactivisten een werk van Van Gogh tot doelwit kiezen. De eerste actie was het gooien van soep tegen de glasplaat voor De Zonnebloemen in Londen. Daarna koos in Parijs een activist een zelfportret van Van Gogh uit maar die actie werd verhinderd.

De Italiaanse militaire politie carabinieri heeft de activisten afgevoerd naar een kazerne waar ze worden vastgehouden. De vrouwen verklaarden te handelen "uit liefde voor de kunst", meldt het Italiaanse persbureau ANSA. "Hoe kunnen we in een toekomst waarin we moeite zullen hebben om voedsel te vinden voor iedereen denken dat kunst nog steeds beschermd zal worden?" De activisten verwijzen ook naar de schade die de droogte van afgelopen zomer heeft aangericht aan de Italiaanse landbouw.

De Belgische klimaatactivist David S., die in het Mauritshuis soep tegen de glasplaat van Het Meisje met Parel van Vermeer gooide en zijn hand vastlijmde aan de muur, heeft nju spijt van zijn actie. Dat verklaarde hij vrijdag tegenover de politierechter in Den Haag. "Omdat ik daarmee een grens heb overschreden. Dat is niet wie ik echt ben”, citeert het AD de spijtoptant. "Ik heb gemeend om de klimaatcrisis hiermee in het maatschappelijk debat te zetten. Ik wilde iets verbeteren daarmee. Ik hoop dat ik de kans krijg om goed te maken wat ik gedaan heb." Hij legde uit dat de activisten voorzorgsmaatregelen namen om te voorkomen dat het kunstwerk beschadigd zou raken. Zo gebruikten ze namaaksoep met natuurlijke kleurstof. Tegen S. werd twee maanden celstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

In Duitsland worden twee klimaatactivisten mogelijk vervolgd voor dood door schuld. De twee maakten deel uit van de groep Letzte Generation die een verkeersblokkade opwierp door zich aan het asfalt vast te lijmen. Een ambulance die een zwaar gewonde 44-jarige fietster trachtte te bereiken liep vertraging op door de opstopping. De vrouw, die werd aangereden door een cementwagen, overleed vrijdag in het ziekenhuis nadat ze hersendood was verklaard. De politie onderzoekt of de blokkade van invloed is geweest op haar overlijden.