Nederlandse taal raakt uit de gratie bij lezers, ook minder e-books verkocht in recordjaar voor boekhandel

Er werden vorig jaar 0,4 procent meer boeken verkocht, en met 43 miljoen exemplaren zelfs meer dan in de voorbije 10 jaar. Maar voor de Nederlandse taal is het nieuws minder goed. Een op de vijf boeken die in 2022 werden aangeschaft, was niet Nederlandstalig. Een stijging van maar liefst 20 procent ten opzichte van 2021, waarvan het grootste deel Engelstalig is. De Nederlandstalige uitgaven profiteren zelfs helemaal niet van de groeiende populariteit van boeken. Er werden 3 procent minder Nederlandstalige boeken verkocht. Dat maakt het CPNB, de brancheorganisatie voor het boekenvak, bekend .

CPNB-directeur Eveline Aendekerk: "De populariteit van boeken lijkt in 2022 duidelijk te bestendigen en dat is een mooie opsteker voor het leesklimaat in ons land, zeker ook omdat we zien dat dit in landen om ons heen niet het geval is. Ook weten lezers de weg naar de fysieke boekhandel en bibliotheek na alle ‘coronasluitingen’ weer te vinden. Maar we hebben als collectieve boekenvak ook een grote zorg: er zijn minder Nederlandstalige boeken verkocht. Eén op de vijf verkochte boeken is inmiddels niet in het Nederlands uitgegeven. Dat is voor de gehele keten van Nederlandse makers een zorgelijke ontwikkeling. Laten we het Nederlandse boek koesteren en het cultureel literaire klimaat in Nederland beschermen.’