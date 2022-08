Jacob Koopman is een bekende verschijning op Grafton Street in Dublin waar de Nederlands-Indonesiër zijn muziek al tien jaar ten gehore brengt. Dit weekend kreeg hij gezelschap van Niall Horan, bekend van One Direction, en Lewis Capaldi wiens Someone You Loved recordhouder is in de Britse top 10. Gedrieën zongen ze onder meer het nummer Yellow van Coldplay en Slowhands van Horan.