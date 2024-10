Nederlandse Staat voor de rechter om Almeerder die al jaar vastzit in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse Staat moet voor de rechter verantwoorden waarom de Almeerder Abed al Attar al een jaar vastzit in het door Israël gedecimeerde Gaza. Al Attar was ten tijde van het uitbreken van de huidige oorlog in Gaza om een bruiloft bij te wonen. Sindsdien probeert hij uit alle macht terug naar Nederland te komen, maar dat wordt hem tot zijn eigen wanhoop onmogelijk gemaakt. Dat meldt Omroep Flevoland.

Advocaat Samara Sabir daagt nu de Staat voor de rechter in een poging de Almeerder in veiligheid te brengen. Nadat Israël de vernietigingsoorlog inzette, vluchtte Al Attar naar Rafah in het zuiden van Gaza waar hij met zijn Nederlandse paspoort probeerde de grens met Egypte over te steken. Veel mensen met een buitenlands paspoort konden op die manier geëvacueerd worden.

Al Attar wordt echter stelselmatig geweigerd bij de grensovergang door het Israëlische leger. De reden is dat hij volgens Israël “een veiligheidsrisico vormt”, zonder dat wordt gemotiveerd waar dat risico dan uit bestaat. Vorige week leek de redding voor Al Attar alsnog nabij toen Jordanië hem toestemming gaf om daar de grens over te steken, maar ook daar werd hij vervolgens door Israël tegengehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) zegt ondertussen alles te doen om de Almeerder naar huis te brengen, maar dat gaat volgens advocaat Sabir niet snel genoeg. Sabir zegt dat het contact tussen haar en BZ goed is, maar dat het ministerie traag opereert uit angst Israël tegen de schenen te trappen.

Volgens Omroep Flevoland is Sabir nu bezig met het opstellen van de dagvaarding en verwacht ze dat het kort geding binnen drie weken zal plaatsvinden.