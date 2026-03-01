Nederlandse softporno, goud van oud Opinie 01-03-2026 • leestijd 3 minuten • 6925 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver

On-sexier dan Jef Rademakers’s (tv-producent én oud-katholiek!) ‘Pin Up Club’, eind tachtiger jaren, werd het in Nederland waarschijnlijk nooit. Vér voor het wereldsucces van de ongekroonde porno-koningin Kim Holland verwelkomde oud-porno-ster Diane de Koning de verhitte tv-kijker en deed in zeer geforceerd en houterig ‘sexy gedrag’ (“Hallo vriendinnen..” ) haar uiterste best de softporno-met-de-broek-aan van Omroep Veronica de hitsige huiskamer in te krijgen. De oermoeder van de Nederporno had in Willem Batenburgs ‘Pruimenbloesem’ (200.000 bezoekers) en ‘Een schot in de roos’ Nederland verbijsterd met heuse softporno en nu figureerde ze in het eerste Nederlandse seks-tv-programma (Oh la la!)

Pornopionier Batenburg had dermate geloof in zijn pornografisch avontuur dat hij 25.000 gulden hypotheekschuld inbracht en de financiers voor 50.000 gulden mee financierden. In 2006 verscheen zijn hilarische autobiografie met de nauwelijks te missen titel ‘Het komt allemaal weer omhoog’. Als er naast gonzo-journalism al gonzo-moviemaking bestaat, dan bedreef Batenburg dat genre. Met verve. Vooral zijn casting-avonturen laten zien dat Bloot Nederland zich binnenskamers in die dagen al flink fantasievol bezig hield. “Een jongen uit Delft lijkt uiteindelijk een goede kandidaat. Leuke kop, slank, lenig, aardig ook, een jaar of 23. Diana en ik zien hem wel zitten”. Bij het uitbrengen weigerde de Telegraaf er advertenties van en het AD plaatste die, curieus genoeg, pas na vooruitbetaling.

In 1977 bepaalde een decreet van minister van Justitie, Dries van Agt, nog dat pornofilms alleen in zaaltjes van 49 stoelen of minder vertoond mochten worden. Een jaar later provoceerde men met de vertoning van de beruchte titel ‘Deep Throat’ voor méer dan 50 personen, wat resulteerde in een heus ‘Deep Throat-arrest’. Uiteindelijk volgde eind tachtiger jaren de afschaffing van het pornografieverbod voor volwassenen en weer een jaar later greep Jef Rademakers zijn kans. En dat nog wel op de landelijke tv!

Amateurs werden uitgenodigd hun pikante privé-video’s in te sturen en éen van de afleveringen werd zelfs (Oh la la 2!) geopend met populair, rondborstige zangeres Vanessa (Connie van Breukhoven) die in lingerie én gezeten in een bubbelbad met veel schuim kreunde: “..I make you happy in the morning, I can make you scream at night..”, waarna een oerschreeuw op de achtergrond juichend klaarkwam. Een opmerkelijke careermove van de latere filler-diva. Stoute Hollandsche televisie op z’n boerenbest dus waar heel Nederland voor thuisbleef maar wat de volgende ochtend uiteraard niemand had gezien.

Na de intro “Put, put, put your Pin-up up!” volgde allerlei matte polderporno die feitelijk sloeg als een slappe lul op een trom maar, alle kritiek daargelaten, Rademakers durfde wél! Zijn Belgische gastvrouw ‘Wendy van Wanten’ (Oh la la 3!) beantwoordde erotische post en was wellicht reden voor het kwaliteitsblad van eigen bodem, HUMO, de brutale Hollander te interviewen. Onomwonden stelde Rademakers daar in; “..ik heb altijd heel boud toegegeven dat ik een bloot televisieprogramma wou maken omdat ik gek ben van blote meiden, en dat ik het leuk vind om naar blote meiden te kijken”.

Blote borsten op de Nederlandse buis, toen nog controversieel spannend, anno nieuw-preuts-nu weer ondenkbaar (mits duurzaam, biologisch geproduceerd wellicht..).