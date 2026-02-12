Nederlandse site sleurt Trump-gestapo uit de anonimiteit, tot woede van regime in Washington Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 820 keer bekeken • Bewaren

De belegering van de Amerikaanse stad Minneapolis door Trumps doodseskaders van ICE loopt op zijn eind. De zogenaamde 'grenstsaar' Tom Homan kondigde donderdag aan dat de duizenden stormtroepen van de immigratiedienst die sinds december in de staat waren ingezet, de komende weken worden teruggetrokken. De operatie Metro Surge leidde tot massale protesten en escaleerde na de moord op twee burgers, Renee Good en Alex Pretti, die op straat werden geëxecuteerd door federale agenten. Juist deze twee staatsmoorden zorgden voor een explosieve toename van de populariteit van een Nederlandse website die ICE-agenten identificeert.

De in Nederland gevestigde website ICE List zorgde voor opschudding door de identiteit te onthullen van agenten betrokken bij de razzia's. De Iers-Nederlandse Dominick Skinner (31) startte het project vorig jaar juni, nadat de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid en notoire puppymoordenaar Kristi Noem dreigde met arrestaties van mensen die ICE-agenten publiekelijk identificeren. "Wij zitten niet in de VS, dus stuur ze maar naar ons toe," reageerde Skinner via sociale media. Inmiddels heeft de site miljoenen views en werken er zo'n 500 vrijwilligers mee. Het aantal belangstellenden om mee te werken neemt nog altijd toe.

De website functioneert als een soort crowdsourced wiki die tips van het publiek verzamelt en verifieert met openbare informatie. ICE List publiceert namen, functies en soms foto's van agenten die betrokken zijn bij de razzia's op migranten, en eigenlijk ook alle Amerikanen van kleur, onder het Trump-regime. Veel van deze zwaar bewapende federale agenten verbergen hun gezicht achter bivakmutsen en maskers, en dragen geen naamplaatjes zoals gebruikelijk is bij Amerikaanse wetshandhavers. Skinner benadrukt dat het publiek het recht heeft te weten wie er in hun buurt bij deze operaties betrokken is. Met meer dan 1.500 geïdentificeerde personen groeit de database gestaag, grotendeels dankzij informatie die de agenten zelf online hebben geplaatst op platforms zoals LinkedIn.

Het project stuit in de VS op tegenstand. Eind januari blokkeerde Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram en eigendom van Trump-vazal Mark Zuckerberg, links naar ICE List wegens "schending van het privacybeleid". Gebruikers die naar de site willen navigeren krijgen waarschuwingen over "schadelijke content", terwijl links naar bijvoorbeeld telefoongidsen wel gewoon worden toegestaan. Skinner verwijt Meta dat zijn site specifiek doelwit is, terwijl andere websites meer privé-informatie delen. Ondanks de blokkade en dreigementen van het Amerikaanse regime zet hij zijn missie voort: publieke bekendmaking moet leiden tot maatschappelijke uitsluiting van betrokkenen, aldus Skinner, vergelijkbaar met wat gebeurde met Ku Klux Klan-leden in Chicago in de jaren twintig.