Nederlandse schermer mikpunt van racisme binnen eigen ploeg op jeugd-WK China

De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) is een onderzoek gestart naar meldingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag tijdens het WK schermen voor junioren in het Chinese Wuxi. Dat meldt de NOS. Volgens de bond zou het gaan om discriminerende en racistische opmerkingen door Nederlandse teamgenoten richting een van de andere Nederlandse deelnemers.

"We werden zondag vanuit China geïnformeerd en hebben nog geen compleet beeld," verklaart KNAS-directeur Teun Plantinga, die het incident als ernstig bestempelt. "Er zal melding worden gemaakt bij ons tuchtcollege als daar aanleiding voor is. En daar lijkt het wel op."

De ouders van het slachtoffer delen een open brief waarin de racistische incidenten worden beschreven. Volgens deze brief maakten teamgenoten "apengeluiden" en "discriminerende grappen over katoen, slavernij en driehoekshandel."

Betrokkenen zullen op korte termijn worden gehoord, waarna de KNAS zal beoordelen of de zaak wordt doorverwezen naar het Instituut Sportrechtspraak, dat optreedt als tuchtcollege voor de schermbond.

Lees hieronder de volledige brief van de ouders:

Beste KNAS,

Onze 18-jarige zoon [naam weggelaten door red.], die internationaal bovengemiddeld presteert als degenschermer en Nederland vertegenwoordigt op grote toernooien, heeft de afgelopen dagen verschrikkelijke ervaringen meegemaakt met de Nederlandse delegatie in Wuxi, waar hij aanwezig is voor het WJK schermen in China. Twee dagen voor de start van het degenschermen toernooi op 13 april, heeft hij tijdens een bijeenkomst van de delegatie op zeer schokkende wijze persoonlijke discriminatie ondergaan door leden van de delegatie, specifiek floret schermers.

Deze leden maakten aan tafel apengeluiden naar onze zoon en lieten zich schuldig maken aan ongepaste, discriminerende grappen over katoen, slavernij en de driehoekshandel. Ze maakten kwetsende opmerkingen over voedsel en drinken, met insinuaties dat zwarte mensen minder te eten hebben. Onze zoon merkte dat iedereen aan tafel lachte om de manier waarop hij werd aangesproken. Een van de floretisten zei: “Er zitten hier 9 mensen aan tafel en ook nog iets anders,” verwijzend naar onze zoon. Hij voegde daaraan toe dat het goed was dat onze zoon een wit shirt droeg, anders zouden ze hem niet zien. Ook beweerde hij dat als er kipgerechten aan tafel werden geserveerd, deze alleen voor onze zoon waren, omdat alleen zwarte mensen van kip houden.

De floretist in kwestie ging een stapje verder door tegen onze zoon te zeggen: “Ik ben je baas, want ik ben een superieur ras, en mijn voorouders hebben die van jou als bezit gehad.” Het N-woord werd meerdere keren tegen onze zoon gebruikt. De trainer/coach en afgevaardigde van de KNAS, die aan tafel zat, moedigde onze zoon aan om de floretist fysiek aan te pakken: “Pak die jongen nou eens aan, van mij mag je hem een pak rammel geven, hij hoeft toch niet meer te schermen.” Ook de andere tafelgasten moedigden onze zoon aan om de persoon aan te pakken: “Wanneer ga je die jongen eens aanpakken? Doe iets terug.”

De floretist ging weer een grens voorbij en vroeg aan onze zoon hoe het voelt om zo zwart te zijn en of hij toevallig uit de omgeving van Ter Apel kwam, waar een asielzoekerscentrum is. Op de nacht voordat onze zoon aan de poulewedstrijd moest beginnen, kwam de floretist om 02:00 uur het appartement binnen waar hij niet logeerde en stapte de slaapkamer van onze zoon binnen om hem tijdens zijn slaap te filmen. Sinds dat moment kan onze zoon niet meer slapen. Hij moet zich om 7:00 uur in de zaal melden voor zijn gedroomde individueel WJK, dat om 8:30 uur begint. Hij voelt zich moe, niet fris en niet fit, en vliegt daardoor voor het eerst uit het toernooi in de poulewedstrijd.

De KNAS heeft besloten dat het teamtoernooi van dinsdag 15 april aan onze zoon voorbijgaat omdat hij de floretist heeft geslagen, in een poging een einde te maken aan de vernedering en discriminatie. De floretist in kwestie is inmiddels onderweg naar Nederland. Hij heeft zowel het individuele als het teamtoernooi van onze zoon verpest en is hiermee weggekomen. Deze floretist heeft zich onlangs ook op het EJK misdragen en kwam ook daarmee weg.

Op het WJK heeft niemand voor onze zoon opgekomen, ook niet de coaches of de Chef de Mission. Deze volwassenen hebben onze zoon in de steek gelaten en gestraft voor hun eigen falen. Onze zoon heeft zich niet anders kunnen voelen dan alleen en machteloos.

Het is 2025 en we beseffen nog steeds niet welke sporen discriminatie achterlaat, vooral in een setting waar onze zoon zich veilig zou moeten voelen. Discriminatie is dichterbij dan we denken. We kunnen het stoppen, en we moeten niet wegdraaien of weglopen, noch geweld aanmoedigen. We moeten het samen aanpakken.

We zijn als ouders van [naam] benieuwd naar de vervolgstappen die KNAS gaat ondernemen.