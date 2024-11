Nederlandse rechtsradicalen blij met overwinning Trump

Rechts-radicale politici in Nederland zijn opgetogen over de overwinning van Donald Trump. PVV-leider Geert Wilders feliciteert de Republikein op X. “NEVER STOP, ALWAYS KEEP FIGHTING AND WIN ELECTIONS!” Forum-leider Thierry Baudet voorziet onder meer koersstijgingen voor cryptomunten en het “compleet uitroeien” van “woke”.