Nederlandse rechtspraak moet worden versterkt om autoritaire politici het hoofd te bieden

Binnen de Nederlandse rechtspraak zijn "ingrijpende, stelselmatige verbeteringen noodzakelijk". Dat concludeert een groep eminente rechtsgeleerden in de onderzoeksbundel Constitutionele waarborgen. De groep roept op tot verschillende wetswijzigingen omdat de rechtspraak ten opzichte van de politiek "boterzacht" is. Dat meldt NRC .

Met de voorgestelde wijzigingen moet voorkomen worden dat politici de rechtspraak naar hun hand zetten. Die vrees komt niet zomaar uit de lucht vallen. In EU-landen als Polen en Hongarije is dat exact wat er is gebeurd. Zo kent Hongarije de facto geen onafhankelijke rechtsspraak meer sinds premier Viktor Orbàn het door hem gedomineerde parlement boven de rechtsspraak heeft geplaatst en de gerechtshoven heeft gevuld met vertrouwelingen. De leider van de grootste partij in Nederland, PVV'er Geert Wilders, maakt er geen geheim van Orbàn als een van zijn vrienden en grote voorbeelden te beschouwen. Wilders en de PVV voeren voortdurend aanvallen uit op de rechtsspraak die in hun ogen partijdig zou zijn.