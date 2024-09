Nederlandse overheid baseerde beslissing over kankerverwekkend glyfosaat op mening Amerikaanse fop-expert Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 229 keer bekeken • bewaren

Het oordeel van de Nederlandse pesticide-autoriteit Ctgb dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, is mede gebaseerd op publicaties van een controversiële Amerikaanse statisticus. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Doordat de pesticide-autoriteit glyfosaat als veilig bestempelde, kon de onkruidverdelger in november 2023 weer voor 10 jaar worden toegelaten.

Deze statisticus, Kenny Crump, werkte in het verleden onder meer in opdracht van de fabrikanten van asbest, diesel en lood. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat hij recent ook voor glyfosaatfabrikant Bayer heeft gewerkt. Daarmee verdiende hij naar eigen zeggen "honderdduizenden dollars". Dit belangenconflict blijft onvermeld in het toelatingsrapport van het Ctgb.

In 2015 concludeerde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" is. Het Ctgb stelt, op basis van een publicatie van Crump, dat dat niet zo is en dat tumoren bij proefdieren mogelijk ook kunnen worden verklaard door "toeval".

Bekijk hier de aflevering "Glyfosaat, de pr-machine van de pesticide-industrie" op NPO Start.