Nederlandse microchips belanden ondanks sancties toch in Russische wapens en op het Oekraïense slagveld

Ondanks zware sancties gebeurt het nog steeds dat in Nederland gefabriceerde microchips in Russische wapens belanden, die vervolgens worden ingezet tegen de bevolking van Oekraïne. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur . De fabrikanten zeggen machteloos te staan.

Het gaat vooral om de bedrijven NXP uit Eindhoven en Nexperia uit Nijmegen. Uit het onderzoek van NOS en NIeuwsuur kwam naar voren dat recent nog chips van NXP op het slagveld in Oekraïne zijn aangetroffen. De microchips zaten onder meer in een Russische pantserhouwitser, een kruisraket en een gevechtshelikopter. Ook werd een chip aangetroffen in een Iraanse kamikazedrone die door het Russische leger op woonwijken in Oekraïne worden afgevuurd.