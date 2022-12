Nederlandse firma's vestigen arbeidsmigranten in 'mensonwaardige' woningen, Duitsland doet inval

13 dec. 2022 - 16:05

De huidige slavernij en mensenhandel, heeft hulp gekregen met het openen van de grenzen, moesten we ze eeuwen geleden nog halen en vervoeren, nu komen ze op eigen gelegenheid, vaak met ware doodsverachting wacht hun uitbuiting of de sex industrie. Dit bovenstaande speelt net als onze zwarte ammoniak Oreo koekjes al jaren en jaren en jaren, en gebeurt met medeweten en gedogen door onze Overheid. Nog wat `dingetjes´ zijn de toename van daklozen, ontbijt pakketten van het Rode Kruis voor scholieren, de Buurthuizen van het Leger des Heils waar men aan de energie armoede kan ontkomen, en de voedselbankrijen met soms twee uur wachttijd in de kou. Fijn is het om te weten dat de winsten van het Groot Kapitaal via schimmige constructies onbestraft of te weinig belast over de plinten kan blijven klotsen. The Ghost of Tom Joad (with lyrics) - Bruce Springsteen and Tom Morello https://www.youtube.com/watch?v=-KUiTQPAwYQ "Tom said "Mom, wherever there's a cop beating a guy Wherever a hungry newborn baby cries Where there's a fight against the blood and hatred in the air Look for me Mom I'll be there Wherever there's somebody fighting for a place to stand Or decent job or a helping hand Wherever somebody's struggling to be free Look in their eyes Mom you'll see me."