Nederlandse fascist gebruikt geweld tegen lokale bevolking Venetië Actueel Vandaag • leestijd 5 minuten • 299 keer bekeken • Bewaren

Een Nederlandse rechtsextremist, Tom van den Heuvel, heeft met een internationale groep gelijkgestemden geweld gebruikt tegen leden van een lokale groep antifascisten in Venetië. Van den Heuvel, die berucht is vanwege zijn racistische propagandavideo's die hij maakt voor honderduizenden volgers, trok met een groep van zo'n twaalf man door de Italiaanse stad toen leden van het antifascistische sociale centrum CSO Morion, die voorbereidingen troffen voor een buurtfeest, de mannen herkenden. Al snel brak er geweld uit met de rechtsextremisten die allemaal het voorkomen hebben van vechtsporters.

De Italiaanse krant Corriere della Sera doet verslag van het onthutsende geweld:

Op zaterdag 12 september, om 14.15 uur, brak er in de Venetiaanse wijk Rialto – specifiek op het Campo San Bortolo – een vechtpartij uit tussen ongeveer tien jongeren van het sociale centrum Morion en een even groot aantal extreemrechtse influencers. De Venetianen, onder wie enkele jonge vrouwen, werden op brute wijze geslagen door de groep – bestaande uit socialemediapersoonlijkheden die zichzelf profileren als strijders tegen stedelijk verval en naar Venetië waren gekomen om zakkenrollers aan te pakken. Onder hen herkenden waarnemers de Nederlander Tom van den Heuvel (alias "Dutch Travel Maniac"), die op beeld werd vastgelegd terwijl hij een jongeman sloeg die zich met zijn handen beschermde, en Ambrose Omo Irogho (bekend als "JollyTime"), een in Nigeria geboren man uit Bologna die naar verluidt getuige was van de mishandeling zonder er fysiek aan deel te nemen.

De schermutseling duurde enkele minuten en verplaatste zich richting San Salvador, wat paniek zaaide onder winkeliers die plotseling een massa schreeuwende, bebloede lichamen tegen hun etalages zagen beuken. Volgens diverse getuigen was het geweld van de influencers zo hevig dat tientallen toeristen en voorbijgangers schreeuwend naar nabijgelegen winkels vluchtten voor hun veiligheid, terwijl anderen bleven staan ​​om het tafereel met hun telefoon te filmen. Er kwam zoveel pepperspray in de lucht dat zelfs omstanders die niets met de confrontatie te maken hadden, last kregen van brandende ogen en kelen. Getuigen omschreven het geweld van de influencers tegen de Venetianen als schokkend. (...) Giovanni Fassioli – gemeenteraadslid voor Venetië-Murano-Burano namens de partij AVS – maakte deel uit van de groep en liep enkele van de ernstigste verwondingen op. De andere betrokken jongeren – van wie de meesten op de spoedeisende hulp belandden – kregen medische behandeling en mochten naar huis.

"Ik heb nog nooit zoiets gezien," zei een vrouw die het tafereel vanuit een winkel gadesloeg. "De buitenlanders die aan het slaan waren, waren reuzen vergeleken met de jongeren. Het leek alsof ze wisten wat ze deden." Het incident vond midden in het stadscentrum plaats. In een oogwenk stroomden winkels vol bange mensen en sloten eigenaren zich binnen op. Sommigen zeiden een vuurwapen te hebben gezien – al hadden ze dat wellicht aangezien voor pepperspray – maar niets wordt uitgesloten. Na ongeveer tien minuten verspreidde de groep influencers zich en verdween spoorloos. De politie doet onderzoek om alle betrokkenen te identificeren, onder meer door camerabeelden te bekijken. Ook de DIGOS (de afdeling voor algemeen onderzoek en speciale operaties) onderzoekt het incident.

Van den Heuvel, bekend om zijn gemillimeterd haar, brede armen en nek bedekt met tatoeages, was in het bijzijn van bevriende influencers uit Engeland en Italië. Ook waren enkele vechtsporters aanwezig. (...) In Italiaanse media wordt Van den Heuvel gezien als een van de hoofdverdachten van de vechtpartij. Op beelden is te zien hoe het Nederlandse gezicht van een nieuwe generatie populaire youtubers een jongeman slaat die zich met zijn handen probeert te beschermen.

Van den Heuvel beweert in de krant dat hij handelde uit noodweer. De Limburger is in het buitenland al vaker in aanvaring gekomen met de plaatselijke bevolking. Hij reist door Europe om propagandavlogs tegen migranten te maken. De groep was al eerder bertokken bij een vechtpartij in Bologna. In Venetië vond dit weekend het beroemde internationale filmfestival plaats.

De slachtoffers verklaren in een posting op Instagram onder meer:

Vandaag, zaterdag 12 september, terwijl een groep jonge meisjes en jongens uit Venetië zich bezig hield met vervoer voor een avondje buurtactiviteiten in Campo San Francesco della Vigna, werden ze aangevallen door een groep hooligans (bijna alle buitenlanders) onder leiding van de influencer bekend als Jollytime. We hebben het niet over jongens, maar blijkbaar mannen van ultra-40 die getraind zijn in geweld.

Het AD schrijft:

De gebeurtenissen in Venetië leiden de afgelopen dagen tot veel politieke verontwaardiging in Italië. Partijleider Nicola Fratoianni eist opheldering van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi. „Wij eisen dat de autoriteiten deze neofascistische groeperingen, die straffeloos geweld en intimidatie zaaien, keihard aanpakken”, zegt Fratoianni tegen Italiaanse media. Het stadsbestuur wil stadsverboden tegen de betrokken influencers, die volgens Italiaanse media ‘extreemrechts’ zijn. ‘In deze stad is geen ruimte voor wie zijn toevlucht zoekt tot geweld of sociale media gebruikt om spanningen en haat aan te wakkeren’, stelt burgemeester Simone Venturini in een verklaring.

De Volkskrant besteedde deze zomer uitgebreid aandacht aan de activiteiten van Van den Heuvel en zijn kompanen. Hij blijkt racistisch geweld als een verdienmodel te zien, door net als een tiental andere vloggers grote steden te bezoeken, naar bekende probleemplekken te gaan en daar de confrontatie zoeken met migranten.

Frappant is ook dat Dutch Travel Maniac in elke stad in conflict komt met mannen met een migratieachtergrond die buiten het zicht van zijn camera willen blijven. En hij doet weinig om dat te voorkomen. Sterker: hij lijkt het conflict bewust op te zoeken. Geregeld gaat hij, met zijn toch al imposante voorkomen, bijna neus aan neus staan met degenen die bezwaar hebben gemaakt. In Frankfurt rent hij scheldend (‘fucking pussy!’) achter een man aan die zijn camera heeft weggeslagen en geeft hem twee harde schoppen. In Hamburg duwt en trapt hij een man na een woordenwisseling omver. Als die vervolgens een mes tevoorschijn lijkt te halen, roept hij: ‘Ik heb ook een mes!’ In zijn video’s voorziet Dutch Travel Maniac dit soort verhitte momenten standaard van spannende achtergrondmuziek. En in de previews van zijn vlogs toont hij bewust alleen de conflicten, zeker als ze er ‘aantrekkelijk’ uitzien op camera, vertelde hij in de podcast Grensloos gebabbel. ‘Dat is marketing, dat is logisch.’

De video's zijn misleidend maar dat is vanwege de losse stijl van filmen voor de kijker lastig vast te stellen. Van den Heuvel gebruikt daarbij de bekende fuikmethode. Eerst lijkt het een ontspannen video, dan wordt de situatie plots grimmig en vervolgens dringt Van den Heuvel zijn racistsiche 'conclusie' aan de al ingepakte kijker op.

Van den Heuvel is inmiddels weer in Nederland, hij is niet aangehouden door de Italiaanse politie, meldt het AD nog.

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