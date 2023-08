Nederlandse economie in recessie, in tegenstelling tot andere landen

Terwijl de regeringspartij VVD besloot om het land in politieke chaos te storten door de coalitie te doen klappen over hun diepgewortelde wens om de grenzen te sluiten voor een paar honderd achtergebleven vluchtelingenkinderen, is de economie in recessie gegaan. Dat komt mede door onzekerheid onder burgers. Het CBS bericht dat tussen begin april en eind juni de Nederlandse economie met 0,3 procent kromp in vergelijking met het kwartaal ervoor. Het kwartaal daarvoor was er ook al sprake van krimp, van 0,4 procent, daarom is er nu ook officieel sprake van een recessie.