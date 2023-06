Nederlandse dierenbeschermers trekken wel naar damrampgebied in Oekraïne • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Een groep Nederlandse dierenbeschermers vertrekt donderdag naar het overstroomde rampgebied bij Dnipro in de Oekraïne. Karen Soeters en haar team van House of Animals gaan daar hulp bieden aan reddingswerkers van dierenasiel Pegasus die nog dagelijks gewonde honden en katten uit het water halen. Pegasus is het grootste dierenasiel aan de Oekraïense frontlinie, met ruim 3000 ontheemde (huis)dieren zoals honden, katten, varkens en paarden. Elke dag halen medewerkers van het asiel vrachtwagens vol gewonde dieren uit het rampgebied. Olga Kozak, manager van Pegasus: "De situatie is verschrikkelijk verdrietig. Er sterven veel dieren. De dieren die we hebben gered, hebben vaak langer dan een dag in het ijskoude water gezeten en hebben medische behandeling nodig".

Het team van House of Animals reist naar het gevaarlijke gebied na een hulpvraag van Oekraïense dierenorganisaties. Er gaan met donaties onder meer nieuwe onderkomens gebouwd worden voor geredde dieren. Karen Soeters: "Elke dag komen er tientallen honden en katten bij en er is simpelweg geen voer, medische ondersteuning en onderdak meer. Oekraïners kunnen zelf geen hulp meer bieden. Zij hebben moeite genoeg om zelf in leven te blijven".

House of Animals is al vanaf het begin van de Russische invasie betrokken bij de redding van dieren die oorlogsslachtoffer zijn. In 2022 zamelde de Nederlandse dierenbeschermingsorganisatie ruim een half miljoen euro in, waarmee inmiddels meer dan 100.000 Oekraïense honden, katten en andere dieren van de hongerdood zijn gered.

In Oekraïne heerst irritatie over het uitblijven dan wel traag op gang komen van internationale hulp. Nederland bijvoorbeeld stuurt wel boten maar geen reddingswerkers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat 15 trucks met hulpgoederen onderweg zijn:

Afgelopen donderdag maakte minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend dat Nederland Oekraïne gaat helpen met hulp- en reddingsmiddelen. Sindsdien zijn er extra bijdragen bij gekomen. De waterschappen hebben inmiddels in totaal 40 boten, 75 waterpompen, 20 reddingsboeien, 370 reddingsvesten en 120 waadpakken beschikbaar gesteld. Daar zitten ook bijdragen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bij. Reddingsbrigade Nederland levert 22 reddingsboten (vletten). Het Nederlandse materieel wordt verzameld in een Defensie-depot in Vriezenveen (Overijssel). Vanuit het depot zijn vandaag vijftien vrachtwagens vertrokken met het eerste deel van de goederen. Het transport wordt deels vergoed door de humanitaire hulporganisatie van de EU (de UCPM). Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert de noodhulp namens Nederland.