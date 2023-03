Nederlandse burger lijdt onder falend neoliberaal beleid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 316 keer bekeken • bewaren

Het onderzoek van Deloitte in samenwerking met Universiteit Leiden en Nibud zou bij elke politicus keihard moeten binnenkomen: 6 op de 10 huishoudens hebben moeite rond te komen. Enig waardig politicus had deze problemen al van ver aan zien komen, want hoge inflatie in combinatie met lonen die amper stijgen zorgt er inderdaad voor dat mensen niet kunnen rondkomen.

De Nederlandse burger is er onder het kabinet Rutte IV economisch niet op vooruitgegaan. Het land lijkt wel te veramerikaniseren als we de berichten lezen over mensen die de boodschappen niet meer kunnen betalen, terwijl de topman van Ahold Delhaize een beloning krijgt van 6,5 miljoen euro.

Dan het onderzoek van de FNV waaruit blijkt dat de winsten van grote bedrijven zoals Air France-KLM, KPN en Shell fors toenemen, terwijl de personeelskosten niet meestijgen.

Zelfs al zou het zo zijn dat deze bedrijven ontzettend efficiënt te werk zijn gegaan en daardoor meer winst hebben, dan nog loopt er iets scheef als men bedenkt dat de cao-lonen het afgelopen decennium, gecorrigeerd voor inflatie, gedaald zijn.

Het is fijn dat het goed gaat met grote bedrijven in Nederland, want deze horen normaal gesproken voor meer werkgelegenheid, betere banen en economische vooruitgang voor iedereen te zorgen. Het zijn echter geen normale tijden meer door de inflatie en de lonen die amper of niet meebewegen.

Juist nu wordt aangetoond waarom het zo belangrijk is om een overheid te hebben die wél ingrijpt als mensen in de knel komen. De lasten van de inflatie worden namelijk ongelijk verdeeld en dat zorgt voor een schevere verdeling van arm en rijk in Nederland. Het neoliberale kabinet Rutte IV grijpt niet genoeg in en laat daarmee de burger in de steek.

Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat topmannen of topvrouwen geen beloningen meer krijgen, want zij dragen immers ook het risico voor als het fout gaat binnen een bedrijf. Hetgeen wat wel overbodig is, is de hoeveelheid beloning die zij krijgen ten opzichte van het salaris van de medewerkers dat niet vooruitgaat op winsten, terwijl de medewerker absoluut noodzakelijk is om een dienst of product te leveren.

De sociaaldemocratie en de verzorgingsstaat bieden een perfecte uitkomst om te voorkomen dat de Nederlandse samenleving uiteindelijk eindigt als de Amerikaanse samenleving waar ongeremd kapitalisme haar gang kan gaan. Het lijkt er echter op dat veel Nederlanders dit niet inzien, want zij willen alsnog gaan stemmen op de partijen die grote multinationals meer vrijheid willen geven. Wat mij betreft zou het voor een solidaire samenleving beter zijn als we de economische vrijheid van de grootste bedrijven enigszins beperken om zo de samenleving draaiend en gezond te houden. Gelukkig kan men binnenkort kiezen voor een beter alternatief. Ik ga niet over wat men moet stemmen, maar bij het stemmen is het belangrijk dat eenieder inziet dat de neoliberale partijen geen praktische oplossing bieden voor de problemen die Nederland heeft met betrekking tot het salaris van werknemers.