Nederlandse bedrijven hebben veel last van Trump

Rechtse politici en commentatoren mogen dan zeer enthosusiast zijn over Donald Trump, het Nederlands bedrijfsleven heeft vooral veel last van de oranjegekleurde potentaat in het Witte Huis. Ze zien zijn beleid op dit moment zelfs als hun grootste probleem. Dat meldt het jaarlijks rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het agentschap van de overheid dat bealst is met het stimuleren van ondernemers bij innovatief en internationaal ondernemen.

In 2025 en 2026 dreigde de Amerikaanse regering meerdere malen met importtarieven. Dit zorgde bij de ondernemers tot toegenomen onzekerheid in de handelsrelatie (40% gaf dit aan). Ook kreeg een deel van de ondernemers te maken met hogere kosten in de handelsketen (28%) en teruglopende export naar de VS (18%). Ook andere geopolitiek situaties hebben invloed op ondernemers. Zo geeft 40% aan negatieve gevolgen te ondervinden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daarnaast signaleren ondernemers andere risico’s. Bijna de helft (44%) ervaart digitale dreigingen, vooral op het gebied van cybersecurity en databeveiliging. Verder ervaren ondernemers impact van stijgende kosten in transport, lonen en energie. In de onzekere geopolitieke situatie ziet een deel van de ondernemers ook kansen. Zo ziet 25% van de ondernemers kansen in de hogere defensie-uitgaven om aan de verhoogde NAVO-norm te voldoen. Voorbeelden die genoemd worden, zijn het leveren van textiel aan defensie en hulp bij de aanschaf van groot materieel, zoals onderzeeboten.