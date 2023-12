Nederlandse banken steken volop geld in bedrijven in bezet Palestijns gebied

12 dec. 2023 - 13:05

Eén van de 51 bedrijven waar banken niet in zouden mogen investeren is Volvo. Beetje vreemd is dat wel. Zoiets als koop geen Volvo want de importeur in Israel zou zomaar een Volvo kunnen verkopen aan een kolonist! Mag dan Toyota nog wel terwijl je vaak Hamas in pick-up’s van Toyota zie rijden? Andere bekende bedrijven (voor de gemiddelde burger) zijn AirBnB, Tripadvisor en Tui. Daar gaan de goedkope slaapplekken en vliegvakanties. Lastig hoor dat boycotten. Als je overigens elke brandhaard in de wereld bekijkt en welke bedrijven daar actief zijn, kan ik mij niet voorstellen dat je nog veel producten kunt kopen. Misschien een sticker op elk product: “Niet voor joodse kolonisten” als oplossing?