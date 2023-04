Nederlandse ambassadeur in Soedan vlucht, laat burgers aan hun lot over en geeft nog een trap na

28 apr. 2023 - 7:51

Ik lees hier allerlei conclusies, bijvoorbeeld dat het een schande is en dat er tuig werkt op de Nederlandse ambassade. Alsof we vanuit onze luie stoel en op een enorme afstand het strijdtoneel kunnen oordelen op basis van deze summiere informatie. In elk geval is het vliegveld niet meer in handen van de autoriteiten, begrijp ik. Dat is al wel een veeg teken. Maar moet een hulpverlener, zo wordt het ambassadepersoneel hier beschouwd, met gevaar voor eigen leven handelen? Hulpverleners van particuliere humanitaire organisaties waren al verdwenen. En een vergelijkbare situatie: een flat staat in brand en op instorten en je weet dat op de dertiende verdieping nog mensen zijn. Jij stuurt de brandweer naar boven? Ik denk dat je een afweging moet maken waarbij de risico’s een grote rol spelen. En soms luidt dan de beslissing dat je niks doet, hoe hartverscheurend ook.

