Nederlands-Somalische journaliste toegang tot VK ontzegd: 'Ze doen dit vooral bij mensen van kleur'

De Nederlands-Somalische journaliste Dahaba Ali Hussen is dit weekend tijdelijk de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd. Dat gebeurde toen ze na een bezoek aan Parijs aan boord van de Eurostar naar Londen wilde gaan, waar ze al negentien jaar woont. Hussen werd staande gehouden, haar paspoort werd ingenomen terwijl een passagier voor haar, een witte vrouw, met alleen een kopietje van haar paspoort wel werd toegelaten.

De 29-jarige Hussen dacht eerst nog dat het om een technische fout ging, toen ze op het Parijse station Gare du Nord niet door kon lopen naar de trein. Maar even later kreeg ze van een Britse grenswacht te horen dat er verdere controle van haar papieren plaats zou vinden omdat in het verleden een permanente verblijfsvergunning was afgewezen. Een vergunning die Hussen inmiddels in bezit heeft. Vervolgens kreeg Hussen een formulier toegestopt dat al voor haar was ingevuld, met daarop hokjes aangekruist die zeiden dat haar de toegang tot het Verenigd Koninkrijk was ontzegd, en dat ze werd vastgehouden onder de Immigratiewet uit 1971.

Hussen is een politiek verslaggever die veel heeft geschreven over de verblijfsvergunningen voor EU-burgers. Sinds de Brexit kunnen EU-burgers die langer dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk een permanent verblijf aanvragen, de zogeheten ‘settled status’. Deze status geeft mensen het recht in het Verenigd Koninkrijk te wonen, werken, een staatspensioen op te bouwen en gebruik te maken van publieke diensten.

Omdat Hussen niet wist wat haar overkwam, nam ze contact op met Britse parlementariërs met wie ze in het verleden campagne heeft gevoerd voor meer rechten voor EU-burgers. “Ik ben beter ingevoerd in de materie dan de gemiddelde burger, maar zelfs ik had geen idee wat er aan de hand was,” aldus Hussen. Ook beschrijft ze hoe vlak voor haar een andere passagier, een witte vrouw, bij de grenswacht een papiertje uit haar zak viste. Het bleek van het paspoort van de vrouw, omdat het origineel in Bordeaux was achtergebleven. De vrouw kon zonder problemen doorlopen. “Dit is geen geisoleerd incident,” zegt Hussen tegen The Guardian. “Ze doen dit vooral bij mensen van kleur.”