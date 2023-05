Nederlands boerenbedrog haalt Franse nieuwsuitzending

25 apr. 2023 - 20:44

That rounds it up voor de geloofwaardigheid van wappie Bult. En een echte BBB-aanhanger. Als denkt tegenwoordig dat er mensen achter je bedrog komen dan een (BBB) bord voor je kop. Frappant dat je dat verkiezingsbord weg haalt van BBB. Niet verder vertellen. Niemand gezien. In 2021 sloot Bayer een deal in de VS waar het 2 miljard opzij legt om toekomstige rechtszaken van consument en grootgebruikers die er medische klachten aan het gebruik overhielden en diagnotisch onderzoek te kunnen. Ik kan me ook nog een uitzending van Zembla herinneren waar een Franse onderzoeksjournalist een woordvoerder van Bayer/Monsanto sprak. Deze zei dat het zo veilig was dat je het kon drinken. Toevallig had de journalist een glas Roundup bij. De woordvoerder weigerde in alle maten. En verklaarde de journalist voor gek. En dat stond dus de woordvoerder ook. Niet alleen spoelt het uit in oppervlaktewateren en vernietigd het waterorganismen maar is ook zeer nadelig voor het bodemleven. Het is aangetoond dat het ook in een menselijk lichaam voor kan komen. Maar dat je lichaam het ook weer via de urine het lichaam verlaat. Wat er helemaal niet hoort te zijn. Wat het op de lange duur doet met het lichaam. Tijd dat meer omschakelen naar minder gif of nog beter meer biologische landbouw.

