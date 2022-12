Nederlanders zijn gemiddeld de rijkste burgers van de Europese Unie

Het gemiddeld financieel vermogen van Nederlanders bedraagt 176.510 euro. Daarmee zijn ze de rijkste burgers van de Europese Unie. Op de tweede plaats staan Belgen maar die hebben fors minder geld: 121.000 euro. Dat is ruim dertig procent minder. Dat heeft kredietverzekeraar Allianz Trade berekend op basis van onder meer de gegevens van Eurostat, schrijft De Morgen . Vastgoed zit niet bij het bedrag inbegrepen. Het gaat om spaargeld, beleggingen en alle vormen van pensioensparen.

Het vermogen van de Nederlanders is de afgelopen tien jaar ook fors toegenomen, met 7.230 euro per jaar. De Belgen bleven steken op 3.830 euro per jaar. Het verschil zou onder meer verklaard kunnen worden uit het feit dat Nederlanders meer risico nemen en meer geld vrijmaken voor beleggingen.