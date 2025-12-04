Nederlanders worden ziek omdat ze nog altijd veel te veel rood vlees eten (en PFAS) Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 377 keer bekeken • bewaren

Terwijl de gemiddelde Nederlander 475 gram rood vlees per week eet, raadt de Gezondheidsraad nu aan om hooguit 200 gram per week te eten. Het advies maakt onderdeel uit van nieuwe richtlijnen voor gezonde voeding. Daarin beveelt de Gezondheidsraad ook aan om juist meer peulvruchten en noten te gaan eten, want dat doen we collectief te weinig.

De nieuwe richtlijnen zijn erop gericht om chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker te voorkomen. Een gezonder eetpatroon gaat bovendien goed samen met een beter milieu. Een plantaardig dieet is namelijk gunstig voor het klimaat en de natuur. Het grootste deel van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit komt op het conto van de voedingsindustrie, en dan met name de veeteelt.

Nederlanders eten nu te weinig vezelrijke voeding: ook dat kan verbeteren als we overstappen op een meer plantaardig dieet. De Gezondheidsraad adviseert om 250 gram peulvruchten (en hummus) per week te eten. Op dit moment eet de helft van de bevolking nooit peulvruchten, schrijft NRC.

“In de nieuwe richtlijnen heeft de Gezondheidsraad ook meer oog voor gifstoffen en PFAS, die kanker en andere aandoeningen kunnen veroorzaken. Normen voor specifieke producten worden weliswaar zelden overschreden, maar alles bij elkaar opgeteld krijgen Nederlanders zoveel schadelijke stoffen binnen dat het verstandig is om bijvoorbeeld niet te veel vis en zuivel te eten. Eerder werd al gewaarschuwd voor PFAS in eieren van hobbykippen.”