Nederlanders raken een beetje van hun vleesverslaving af, verkoop daalt

Supermarkten verkochten in 2022 zeven procent minder vlees dan in het jaar ervoor. De verkoop van recent gedood - 'vers' - vlees daalde met negen procent en die van verwerkte vleeswaren met vier procent. Dat stelt Wakker Dier, de rechtenorganisatie voor industriedieren, na onderzoek van kassascan-gegevens. De dalende trend is van belang omdat supermarkten verreweg het grootste afzetgebied zijn voor gedode dieren die opgegeten worden. Het is "bij uitstek de partij die de vleesconsumptie omlaag kan brengen."