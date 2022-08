Nederlanders proberen massaal energieverbruik te verminderen

Ook in andere landen doen mensen zuiniger met energie. Zo zegt ongeveer 70 procent van de Britten de verwarming minder vaak te zullen aanzetten vanwege de gestegen prijzen. Maar liefst 23 procent is van plan de verwarming helemaal niet te gebruiken in de winter.

Energie-expert Jilles van den Beukel waarschuwt tegenover het AD dat consumenten maar weinig zullen merken van deze daling. “Waar in eerdere jaren gas rond de 15 tot 20 euro per megawattuur kostte, liggen de prijzen nu nog altijd rond de 300 euro, ruim 15 keer hoger dus, legt Van den Beukel uit. Zo lang we bij dat bedrag in de buurt blijven zal de consument de bedragen zien oplopen, ook als de prijs nog wat verder daalt, zegt hij: ,,Mensen die in oktober hun nieuwe termijnbedrag krijgen - dat zal heel pijnlijk zijn, doordat de prijzen structureel op een hoger niveau zitten.””