Nederlanders nu nog 'rijk en gelukkig', toekomstige generaties hebben pech

Mensen in Nederland zijn gemiddeld genomen tevreden met hun leven en relatief rijk. At blijkt uit het jaarlijkse rapport van Centraal Bureau voor de Statistiek over de zogenoemde brede welvaart. Die welvaart heeft wel keerzijde: voor toekomstige generaties, te beginnen met de mensen die nu jonger dan 35 jaar zijn, gloort er weinig hoop aan de horizon voor een even rijk en gelukkig leven.