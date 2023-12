Nederlanders enthousiast over schrappen in Grondwet

Voordat de formatie van een ultrarechts kabinet echt van start kan gaan, willen de deelnemende partijen eerst nog even met elkaar discussiëren over de Grondwet en al het staatsrechtelijk gedoe dat die inmiddels alweer 175 jaar oude constitutie steeds oplevert. Onderzoeksbureau Plakshot trok de straat op om te inventariseren welke artikelen in de ogen van de gewone burger wel geschrapt mogen worden. Het discriminatieverbod bijvoorbeeld?