Nederlanders consumeren het meest van de hele Europese Unie, op Luxemburg na

De werkelijke individuele consumptie gecorrigeerd voor verschillen in het prijspeil is in Nederland ruim 32 duizend euro. Daarmee staat Nederland op de tweede plaats in de EU. In de EU is de werkelijke individuele consumptie ruim 26 duizend euro. In Nederland is dit 60 procent van het bbp, in de EU is dit 66 procent. In Luxemburg en Ierland is de werkelijke individuele consumptie laag als aandeel van het bbp. Landen met veel (buitenlandse) bedrijven hebben doorgaans een lager aandeel van de werkelijke consumptie per inwoner in het bbp. Luxemburg blijft eerste op de ranglijst, maar het verschil met andere landen is kleiner. Ierland zakt naar de vijfde plek. Op basis van de werkelijke individuele consumptie per inwoner staat België op de derde plaats in de EU, terwijl het op basis van het bbp per inwoner op de zevende plaats staat.