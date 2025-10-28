Nederlander oprichter van sadistisch netwerk dat aanzet tot terreur, geweld, misbruik en suïcide Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 288 keer bekeken • bewaren

De onlangs opgepakte Justin B. (25) heeft bekend dat hij de oprichter is van de extreem sadistische groepering No Lives Matter op sociale media, een aftakking van ‘764’. Uit onderzoek van Zembla (BNNVARA) bleek al dat B. een leidinggevende rol had binnen het netwerk. Onder de naam ‘Cxrpse’ zette hij jongeren aan tot gruweldaden, waaronder automutilatie, dierenmishandeling, seksueel misbruik of zelfs suïcide.

Dinsdag stond B. voor de rechter. Het AD schrijft dat B. zei dat hij de lugubere video's hij deelde gebruikte 'om zijn boosheid te kanaliseren':

'Die boosheid kwam er eerder ook al bij de coronarellen in Eindhoven waar Justin B. voor werd veroordeeld. Die demonstratie mondde begin 2021 uit in een veldslag tussen relschoppers en ME. Eerder was de Eindhovenaar ook al veroordeeld voor poging tot doodslag, waarbij hij de keel van een meisje dichtkneep.'

Ook fotoshopte hij "zijn eigen gezicht op een foto van de Noorse extreemrechtse terrorist en kindermoordenaar Anders Breivik en deelde hij beelden van de extreemrechtse terroristische aanslag op twee moskeeën in Christchurch: ‘Deze vind ik het beste,'" luidde het commentaar daarbij.

De politie waarschuwt dat ook in Nederland kinderen kwetsbaar zijn voor de invloed van deze groepen. Slachtoffers worden vaak gechanteerd met beelden of bedreigingen en durven geen hulp te vragen uit angst en schaamte. Ouders en leraren worden daarom opgeroepen alert te zijn op signalen van isolatie of gedragsverandering bij jongeren. “Kinderen moeten weten dat ze erover mogen praten,” zegt Van Noord. “Ze hebben iemand nodig die ze kan helpen, voordat het te laat is.”

De politie heeft inmiddels tientallen Nederlandse slachtoffers van het zogenaamde ‘764’-netwerk geïdentificeerd. Volgens het team bestrijding kinderporno gaat het om uitzonderlijk ernstige beelden. De beelden zijn volgens haar zo gruwelijk dat gespecialiseerde politierechercheurs er soms niet naar kunnen kijken. In de chatgroepen circuleren niet alleen gewelddadige video’s, maar ook handleidingen waarin wordt uitgelegd hoe moorden kunnen worden gepleegd en hoe leden zich kunnen onttrekken aan politieonderzoek. Het uiteindelijke doel van het netwerk zou zijn om chaos te creëren en de bestaande orde te vernietigen.

Zembla laat zien hoe binnen het internationale ‘764’-netwerk jongeren worden aangezet tot extreem geweld en hoe dat netwerk ook in Nederland actief is. Het onderzoek onthult nieuwe informatie over Nederlandse verdachten en slachtoffers en toont hoe politie en justitie proberen grip te krijgen op een online wereld waarin misbruik, dwang en terreur zich razendsnel verspreiden.

Justin B. was niet de enige Nederlandse actief binnen het ‘764’-netwerk actief was, zo ontdekte Zembla. Naast hem zijn drie andere betrokkenen geïdentificeerd: een 28-jarige man uit Amsterdam en twee minderjarige jongens uit Sittard en Zaandam. De jongere uit Sittard is inmiddels veroordeeld tot jeugddetentie en behandeling, terwijl bij de verdachte uit Zaandam een huiszoeking plaatsvond.