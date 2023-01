Nederlander (75) voor Griekse rechter vanwege het helpen van vluchtelingen in nood Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 365 keer bekeken • bewaren

Dinsdag staat de Nederlandse reddingswerker Pieter Wittenberg (75) in Griekenland terecht voor hulp aan vluchtelingen op het eiland Lesbos. Volgens de autoriteiten heeft hij zich schuldig gemaakt aan “mensensmokkel”, een beschuldiging die wordt ingezet om het helpen van vluchtelingen te ontmoedigen. Amnesty International heeft opgeroepen de aanklachten onmiddellijk in te trekken.

Naast Wittenberg staan nog 23 andere hulpverleners terecht, waaronder de Syrische Sarah Mardini. De Netflix-film The Swimmers is gebaseerd op het verhaal van Mardini. De rechtszaak gaat over de periode 2016-2017 toen veel vluchtelingen in gammele bootjes wanhopig de Griekse kust probeerden te bereiken. Alleen al tussen november 2016 en januari 2017 kwamen daarbij ruim 1350 vluchtelingen om het leven. Wittenberg, een ex-bankier en ervaren zeezeiler, zo meldt het Parool, zette zijn ervaring als schipper in om de mensen te helpen. Hij deed dat als vrijwilliger bij hulporganisatie Emergency Response Centre International:

Hij nam zelf geen mensen aan boord, maar deelde op zee zwemvesten uit en loodste de bootjes naar het strand. Niet lang daarna klopte de Griekse politie aan bij Wittenberg. Dat het de autoriteiten ernst was, blijkt uit de maandenlange opsluiting van andere ‘mensensmokkelaars’, want zo noemt de Griekse justitie mensen als Wittenberg.

Wittenberg zelf noemt de aanklacht “één grote klucht”. Hij zegt zich vooral druk te maken om zijn familie die vreest dat hij langdurig achter Griekse tralies zal belanden. In een eerder interview met Amnesty International liet Wittenberg weten dat er een straf van 20 tot 25 jaar boven zijn hoofd hangt.

Als hij en zijn medeverdachten niet worden vrijgesproken, dan is dat volgens Wittenberg “een aanval op onze beschaving want mensen redden is geen misdrijf”. Ook zegt hij dat in Griekenland nauwelijks nog mensen vluchtelingen durven te helpen uit angst voor represailles van de overheid. Het gevolg daarvan is dat de Griekse kustwacht zich ongestoord schuldig kan maken aan het terugduwen naar zee van bootjes met vluchtelingen, de zogeheten push-backs, die onder internationaal recht illegaal zijn.

Ook Amnesty International benadrukt dat het helpen van mensen die “op een van de dodelijkste zeeroutes van Europa” dreigen te verdrinken geen misdrijf is. Nils Muižnieks van Amnesty zegt:

‘Dit proces laat zien hoe de Griekse autoriteiten tot het uiterste zullen gaan om humanitaire hulp af te schrikken en migranten en vluchtelingen te ontmoedigen om veiligheid te zoeken aan de kusten van het land, iets wat we in een aantal Europese landen zien. Het is absurd dat dit proces überhaupt plaatsvindt. Alle aanklachten tegen de reddingswerkers moeten onmiddellijk worden ingetrokken.’

In Nederland pleitte regeringspartij VVD in 2019 ook voor het strafbaar stellen van het redden van vluchtelingen op zee. Kamerlid Jeroen van Wijngaarden pleitte er onder meer voor dat mensenredders zoals de opvarenden van reddingsschip Sea-Watch 3 voortaan bestraft konden worden met celstraf en geldboetes. Coalitiepartner CDA schaarde zich aan de zijde van de VVD, maar ChristenUnie en D66 waren mordicus tegen, net als een groot deel van de Tweede Kamer. De VVD legde het voorstel daarop weer terug in de la.