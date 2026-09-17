Nederland zou de VN moeten uitnodigen de algemene vergadering in Den Haag te houden Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 154 keer bekeken • Bewaren

Dan kan de Palestijnse Autoriteit gewoon deelnemen

Opnieuw weigeren de Verenigde Staten de delegatie van de Palestijnse Autoriteit toegang tot het land. Daardoor kan president Abbas de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties niet bezoeken. Het is waarschijnlijk wel mogelijk dat hij via een videoverbinding een toespraak houdt.

Dit is schandalig en niet acceptabel. De Verenigde Naties zijn een samenwerkingsverband en overlegorgaan van de hele wereld. Ze kan alleen maar functioneren als alle lidstaten en alle genodigden een vrijgeleide krijgen naar het hoofdgebouw in New York.

Dat blijkt niet langer gegarandeerd.

Nederland heeft hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. Het huisvest verschillende organisaties en rechtbanken die nauw met het systeem van de Verenigde Naties verbonden zijn. We hebben al te maken met de fall out van de manier waarop het regime Trump het Strafhof probeert te saboteren door rechters en officieren van hun bankrekeningen te beroven. Wij zijn aan onze eer verplicht een scherp standpunt in te nemen.

Dat betekent niet betreuren. Dat betekent scherp veroordelen. En zelfs daar zou het niet bij moeten blijven.

Als de Nederlandse regering guts had, zou ze de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gastvrijheid moeten bieden nu ze door maatregelen van de Verenigde Staten niet volledig bijeen kan komen. We konden ook die vergadering van de Navo organiseren. Het is een fluitje van een cent. En de secretaris-generaal mag bij de koning op Huis Ten Bosch blijven slapen. De VN komen vervolgens bijeen in het World Forum. Daarna vertrekt iedereen weer naar New York als het niet zo goed bevalt dat een permanente verhuizing naar Den Haag in de rede ligt.

De Nederlandse regering heeft echter geen guts. Ze is ongetwijfeld te bang voor Trump om zelfs maar aan de andere EU-lidstaten en de Europese Commissie voor te stellen die vergadering in Brussel te houden of in Straatsburg waar het Europees Parlement voldoende uitstekende faciliteiten heeft.

Nee, daar zal het niet van komen. Men heeft het in Den Haag te druk met zichzelf en strategietjes voor op de vierkante millimeter.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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